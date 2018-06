Marbach/Fußball Exodus

Marbach - Vermutlich wäre vieles anders gekommen, wenn der FC Marbach den Aufstieg in die Landesliga geschafft hätte. Dann wäre wohl so mancher Spieler mehr beim Verein geblieben und es wäre auch leichter gewesen, Neuverpflichtungen zu tätigen. So aber steht der FC Mitte Juni noch ohne konkurrenzfähiges Team da. Und wenn man ehrlich ist, dann wird klar: Der jetzige Spieler-Exodus macht nur für jeden sichtbar, dass es im Verein einfach nicht stimmt. Wer in den vergangenen Monaten genau hingesehen und -gehört hat, der musste merken, dass es beim FC an vielen Ecken und Enden knirscht und knackt.