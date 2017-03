Marbach/Fußball Drei Derbys und ein neuer Trainer im Fokus

Marbach - Gleich drei Derbys stehen am Sonntag (alle Spiele 15 Uhr) in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr auf dem Programm. Dabei richten sich die Blicke vor allem auf die Rückkehr Mauro Pedaces auf die Trainerbank des TSV Affalterbach.

Gastgeber des Schauspiels ist der SGV Murr.

„Ich saß am Dienstag auf der Couch, als der Anruf von Helmut Bärkin kam. Zwar standen wir in losem Kontakt, aber nur, weil ich ab dem Sommer ein Jugendteam übernehme, in dem mein Sohn spielt, und das eine Spielgemeinschaft mit dem SV Poppenweiler ist“, erzählt Pedace, der den TSV einst in die Bezirksliga geführt hatte und nun als Feuerwehrmann zurück ist. „Jetzt bin ich quasi der Huub Stevens der Kreisliga A“, lacht er und sagt weiter: „Übers Wasser kann ich nicht laufen. Aber für mich als bislang Außenstehenden wirkt die Lage bei vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz gar nicht so dramatisch“, findet Pedace. Da er nur eine Trainingseinheit leiten konnte, kündigt er an, sich in Murr vor allem auf Co-Trainer Michael Heinzelmann zu verlassen: „Er ist erst einmal der Strohhalm, an dem ich mich orientiere“. Selbstbewusst dürften die Murrer nach ihrem Vorwochensieg in Pattonville dem TSV entgegentreten. „Wenn wir diese Leistung wieder abrufen, werden wir punkten“, ist ihr Trainer Rolf Hochberger überzeugt. Sehr zufrieden war er mit der zuletzt erstmals praktizierten Dreierkette. „Ganz Murr war skeptisch, aber manchmal hat der Trainer doch recht“, lacht Hochberger, der sich noch Tipps vom erst im Winter aus Affalterbach zum SGV gewechselten Tim Gassmann holen will.