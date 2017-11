Marbach/Fußball Dem FC Marbach winkt der Platz an der Sonne

Da die Bauarbeiten am Stadionplatz noch nicht abgeschlossen sind, wird die Partie wieder auf dem unteren Trainingsplatz stattfinden, was für FC-Trainer Christian Seeber aber kein Problem ist: „Wir trainieren ja auf diesem Platz und sind ihn daher gewohnt. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Wir sind gut drauf,, treffen aber auf eine richtig starke Mannschaft.“ Schon in den vergangenen Jahren zählte Germania Bietigheim ja zu den Spitzenteams der Bezirksliga. „Jetzt haben sie mit Demir Januzi auch die nötige Ruhe dazubekommen“, sieht Christian Seeber in dem ehemaligen Freiberger Oberligaspieler einen wichtigen Aspekt, warum die Bietigheimer derzeit an der Spitze stehen. Ein weiterer Schlüsselspieler ist der bereits erwähnte Torjäger Ralf Krestel. „Er hat ja vergangene Saison schon viele Treffer erzielt. Und wäre er nicht einige Zeit verletzt und gesperrt gewesen, wären es wohl noch mehr geworden“, glaubt Seeber, der zudem noch Mittelfeldspieler Fabio Sprotte sehr stark einschätzt. Der war zwar zuletzt gesperrt, „aber meiner Rechnung nach müsste er wieder spielen dürfen“, erklärt derFC-Trainer.

Christian Seeber glaubt, dass beide Mannschaften recht offensiv agieren werden und „es viele Chancen geben wird“. Denn die Teams haben im bisherigen Saisonverlauf erst 17 (Germania) beziehungsweise 18 (Marbach) Tore kassiert. Der FC mit 47 und die Bietigheimer mit 42 Treffern stellen aber eben auch die beiden erfolgreichsten Sturmreihen der Liga. Es wird auf jeden Fall interessant sein, welches der dominierende Faktor sein wird.