Marbach Fremde, die gar nicht so fremd sind

Andere hingegen sind geplant, auch inszeniert. So wie die Bilder ihrer besten Freundin Tatjana Gütig, die mit weißem Kleid und Blumenkranz im Haar in einem Bach auf einer herbstlichen Lichtung steht. Oder – ebenfalls Tatjana – im knallroten Kleid mit knallroten Lippen mitten im grünen Wald. „Ich liebe Komplementärfarben“, so Sarah Scholl. Oder eine andere Freundin, die sie „im klassischen Spiel mit den Elementen“ abgebildet hat: Die junge Frau samt blauem Kleid bis zum Bauch im Wasser, daneben zwei Porträts, die auch auf den fremden Betrachter ebenfalls sehr vertraut wirken.

Einige Fotos in Schwarz-Weiß sind ebenfalls dabei. Sarah Scholl liebt sie wegen ihres starken Ausdrucks. Andere Fotos sind klassische Bewerbungsbilder. Denn wer gern und gut fotografiert, wird bei solch einem Anliegen gerne mal von Freunden um Hilfe gebeten. Oder beim Theater. Mit Südlich vom Ochsen stand sie selbst schon auf der Bühne und hat dann auch die Charaktere in Porträts eingefangen. Zwar „renne ich nicht immer mit der Kamera herum“, wie Sarah Scholl lachend einschränkt. Aber natürlich sei der Fotoapparat dabei, „wenn Leute singen oder schauspielen“. Und sie ist eben oft auch dabei, wenn Vertraute ernst blicken oder lachen oder ganz in eine Sache vertieft zu sein scheinen.