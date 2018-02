Marbach Flüchtlingsheim kommt auf den Prüfstand

Die Bestandsaufnahme wird innerhalb der nächsten Tage erfolgen, ehe das Thema am kommenden Donnerstag in einer Sondersitzung des Gemeinderats behandelt wird. Wie Jan Trost auf Nachfrage erläutert, sei man davon ausgegangen, für 2018 genau 118 Personen aufnehmen zu müssen. Diese Zahl sei nun aber auf 103 Asylsuchende herunterkorrigiert worden. Für 2019 habe man noch keine Prognose bekommen. Insofern müsse das Ganze nun mit dem Landratsamt Ludwigsburg aufgearbeitet werden. Man wolle beispielsweise erörtern, ob die genannten 103 Personen fix sind und mit wie vielen Zugängen man für 2019 rechnen kann. Der Bürgermeister erinnert außerdem daran, dass das Landratsamt zuletzt einige eigene Unterkünfte in anderen Städten geschlossen hat. Und die Personen, die dort in der Erstunterbringung betreut wurden, seien bei den Quoten für die Kommunen berücksichtigt worden. „Da wurde massiv abgebaut. Interessant wird nun sein, wie sich das auswirkt“, erläutert der Rathauschef. Er weist darauf hin, dass sich hierdurch der Proporz verändert haben könnte – nachdem die Unterkunft des Landratsamts am Marbacher Bahnhof weiter in Betrieb ist.