Marbach Fabian Egli landet großen Erfolg mit seinem Solodebüt

Seine Angebetete und häufig Zitierte, Ruth, ist zwar nie zu sehen, doch tritt sie so plastisch vor das Auge des Zuschauers, als stünde sie bei der entzückenden Inszenierung im Stile Vaudevilles – ein Theatergenre mit Gesang und Instrumentalbegleitung - direkt neben ihm. Fabian Eglis selbstgestrickter Chansonabend „Heut gehen wir morgen erst ins Bett“, der sich ausdrucksstark in das vierteilige Angebot der ersten Marbacher Theaterfestspiele einfügt, hat am Donnerstag abermals die Festspielbesucher fasziniert. Der als Revue-Spezialist geltende Patrick Rohbeck stand Egli dabei künstlerisch als auch in der Co-Regie zur Seite. Gemeinsam haben sie ein ausgetüfteltes Programm erhabener Güte auf die Beine gestellt, das vom Publikum bestens angenommen wurde und dessen Reaktion den Künstler selbst stark berührt hat. „Zwei Jahre habe ich an diesem Ding gearbeitet“, verrät der glückliche Egli am Schluss seinen Zuschauern. Er verbindet damit den Dank an die Intendanten Philipp Wolpert und Tobias Frühauf, die sich unter dem Theaterlabel „Tacheles und Tarantismus“ formiert und die in Kooperation mit dem Verein Südlich vom Ochsen Theaterfestspiele arrangiert haben, die über die Grenzen Marbachs hinaus aufhorchen lassen dürften.