Marbach Ermutigung ist immer wieder nötig

Marbach - Das Focus-Team, der Jugendchor der schweizerischen Glaubensmission, hat Freunde in Marbach – und das war mit den „hervorragenden Gegebenheiten“ in der Marbacher Stadthalle der Grund, warum man sich recht kurzfristig dafür entschieden hat, die geplante DVD-Produktion hier aufzunehmen. Martin Mistele, Vorstand im CVJM Marbach, stellte am Sonntagabend fest: „Uns Schwaben und die Schweizer verbindet einiges.“ Der schwäbisch-alemannische Raum habe vor 500 Jahren bis an den Gotthardt gereicht. Und da ist auch der Sitz des Focus-Teams. Allerdings sind unter den 40 jugendlichen Akteuren auch einige aus dem süddeutschen Raum.