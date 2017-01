Marbach/Erdmannhausen Gewerbegebiet hängt in der Warteschleife

Interesse an dem Gewerbegebiet hat in erster Linie die Schillerstadt. Denn die Firmen rund um die Erdmannhäuser Straße haben keine Entwicklungsflächen mehr. Zwar sind die angrenzenden Areale unbebaut. Doch dort haben die Marbacher nicht den Daumen drauf, weil die Stückle auf Erdmannhäuser Gemarkung liegen. Bei einer Ausdehnung muss der Nachbar also mit ins Boot geholt werden. Wobei Birgit Hannemann den Eindruck hat, dass der Handlungsdruck von Marbacher Seite aus aktuell auch nicht mehr ganz so groß ist, wie er schon einmal war. „Der Bedarf ist momentan nicht so dringend“, pflichtet Gerhard Heim bei. Außerdem seien die Mitarbeiter auf dem Rathaus zuletzt bei anderen Projekten stark eingebunden gewesen, weshalb das Ganze nicht so forciert werden konnte. „Wir sind aber dran und wollen 2017 weitere Gespräche führen“, versichert er. Die Vorarbeiten gingen weiter, kündigt auch Birgit Hannemann an.

Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass es wichtig ist, in solchen Fällen frühzeitig die Weichen zu stellen. Wenn nämlich ein Unternehmen expandieren wolle, müsse das in der Regel rasch erfolgen – und die entsprechende Fläche schnell parat stehen. Eine seriöse Einschätzung dazu, wann die Firmen das Areal in Beschlag nehmen können, lasse sich aber nicht abgeben. Da spielten einfach „zu viele Unbekannte“ eine Rolle, erklärt Birgit Hannemann. Sicher sei aber, dass man an einem interkommunalen Gewerbegebiet bastele und die diskutierten Flächen weiter zu Erdmannhausen gehören werden, ein Markungstausch also kein Thema ist.