Marbach - Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 23.30 Uhr versucht, gewaltsam in einen Drogeriemarkt in der Marbacher Wildermuthstraße einzudringen. Das teilt die Polizei mit. Hierzu schlug der Täter mehrfach mit einem Schlagwerkzeug gegen die Eingangstüre. Die Tür zersplitterte zwar, allerdings ließ der Täter aus unbekannten Gründen von seinem weiteren Vorhaben ab. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Am Montagnachmittag wies die rechte Schiebetüre im Eingangsbereich noch deutliche Spuren des Einbruchversuchs auf. Der Verantwortliche des Drogeriemarktes war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Bereits im Oktober war der Drogeriemarkt Ziel eines Einbrechers geworden, der ohne Beute flüchtete. Davon zeugt am Eingang noch immer die Ersatztüre aus Holz. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 071 44 / 90 00 entgegen.