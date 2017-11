Marbach Ein Ja zur Liebe, ein Ja zur Gleichstellung

Tanja Rieger und Isabel Wostratzky haben sich die Antworten auf diese Fragen nicht leicht gemacht. Und sind am Ende doch zu der Entscheidung gekommen: „Ja, wir gehen ganz bewusst in die Öffentlichkeit, um anderen damit Mut zu machen.“ Gestern Vormittag haben sich die beiden Marbacherinnen auf dem Rathaus das Jawort gegeben. Als erstes gleichgeschlechtliches Paar in der Schillerstadt. „Das hat mich ehrlich gesagt doch etwas überrascht“, sagt Tanja Rieger, die sich seit vielen Jahren im Elternforum engagiert und seit 2011 dessen Vorsitzende ist. Schließlich gab der Bundestag der Ehe für alle schon am 30. Juni grünes Licht.

An genau jenem Tag, an dem Isabel Wostratzky ihrer Lebenspartnerin einen Heiratsantrag machte. „Und zwar noch vor der Abstimmung in Berlin“, erzählt die 40-Jährige mit einem Schmunzeln. Seit Weihnachten 2016 sind die beiden Frauen ein Paar. Ihre Biografien könnten – gerade was Beziehungen angeht – kaum unterschiedlicher sein. Isabel Rieger – die 40-Jährige hat gestern den Namen ihrer Ehefrau angenommen – hatte schon immer gleichgeschlechtliche Partnerinnen. „Ich bin quasi in der Pubertät hineingewachsen“, erzählt sie. Tanja Rieger war hingegen mit einem Mann verheiratet, trennte sich aber 2010 von dem Vater ihrer Söhne. Dass sie Jahre später eine Frau heiraten würde, hätte sie sich damals nicht vorstellen können. Heute weiß sie: „Liebe bezieht sich auf den Menschen, nicht auf das Geschlecht.“