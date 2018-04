Marbach Die Stadt will auf eine E-Flotte umsteigen

Die Entscheidung basiert auf einem Antrag der Grünen. „Die meisten Fahrten mit den städtischen Autos werden innerstädtisch oder in einem begrenzten Radius erledigt. Hier bietet sich es an, dass die geleasten Autos der Stadt durch E-Autos ersetzt werden, sobald eines aus dem Leasing herausfällt“, hatte die Fraktion argumentiert. „Wir stehen da grundsätzlich dahinter“, betonte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim. Allerdings riet er davon ab, daraus ein Dogma zu machen. „Wir sind der Meinung, dass wir in jedem Einzelfall entscheiden müssen, ob es ein geeignetes Fahrzeug gibt“, schränkte er ein. Der Bürgermeister Jan Trost ergänzte, dass es beispielsweise bei Baumaschinen wohl noch einige Jahre dauern werde, bis überhaupt adäquate Modelle mit E-Antrieb auf dem Markt kommen. „Dass man nicht bei allen Fahrzeugen umstellen kann, ist in Ordnung“, war Barbara Eßlinger von den Grünen mit dieser Vorgehensweise vollkommen einverstanden.