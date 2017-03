Marbach Die schönsten Seiten der Stadt

Die ansprechenden Fotos in dem schön gestalteten Bildband stammen von Michael Weber und Werner Kuhnle, der auch für die Marbacher Zeitung fotografiert und alle neuen Fotos beigesteuert hat, darunter viele Luftaufnahmen. Das erste Bild auf einer Doppelseite ist eine davon und öffnet den Blick vom Schiller-Nationalmuseum im Vordergrund mit der fertiggestellten Anlage über die Alexanderkirche bis zum Ärztehaus und dem Kirchenweinberg. Ein weiteres Panoramabild, von Westen aus fotografiert, macht deutlich, warum es Marbach am Neckar heißt. Im Hintergrund sind die Backnanger Bucht und ein Ausschnitt des Bottwartals zu sehen. Ein Luftbild von der Altstadt wirkt, „als ob man auf eine Modelleisenbahn schaut“, meinte Gühring. Dem schloss sich Werner Kuhnle an: „Marbach von oben zu sehen ist, immer wieder beeindruckend.“ Aber auch die Detailaufnahmen von unten sind einen zweiten Blick wert. So sind Gühring und Kuhnle auch dem Wunsch nachgekommen, das Holdergassenfest und das 18.-Jahrhundert-Fest mit einzubinden, außerdem wurden das Radrennen „Cobble Hoppel“ mit aufgenommen, die äußerst beliebten Wein-Lese-Tage und viele andere Motive, die zeigen, dass Marbach eine lebendige und liebenswerte Stadt ist. Auch die Stadtteile Siegelhausen, Rielingshausen und Hörnle sowie das malerische Umland kommen in Bild und Text zu ihrem Recht.

Erschienen ist das 96 Seiten umfassende Buch, das zum Preis von 14,90 Euro bei der Stadt, im Stadtinfoladen, in Schillers Geburtshaus und in jeder Buchhandlung erhältlich ist, in einer Auflage von 500 Stück, deutlich weniger als beim letzten Mal. Das liegt aber nicht etwa am geringen Interesse, sondern an der regen Bautätigkeit, erklärte Trost. „Wenn die Sportanlagen und das neue Tobias-Mayer-Museum fertig sind und auch das Pfundhaus renoviert ist, werden wir wieder eine überarbeitete Version herausbringen“, so der Bürgermeister.