Marbach Die Parksituation der Diakonie hat sich entspannt

Das könnte unter Umständen auch dazu beitragen, dass die Diakonie sich künftig leichter tut, Fachkräfte zu finden. Das sei in der Branche generell ein Problem, betonte der Bürgermeister Jan Trost. „Wo Vollbeschäftigung herrscht wie bei uns im Kreis Ludwigsburg, ist das noch schwieriger als auf dem flachen Land“, erklärte er. Schalte man eine Anzeige, gebe es so gut wie keine Rückmeldungen, bestätigte die Geschäftsführerin der Diakonie. Glücklicherweise sei die Fluktuation im Team, zu dem rund 70 Frauen und Männer gehören, gering. Ein Punkt, der ein gutes Arbeitsklima nahelege, wie Heinz Reichert anmerkte.

Eine eingespielte Truppe ist auch nötig, um alle Aufgaben schultern zu können. Und davon gibt es immer mehr. „Durch das Pflegestärkungsgesetz 2 haben wir weiterhin deutlich mehr Zulauf an Patienten“, sagte Ann-Kathrin Benneweg. Intern habe man wegen des großen Pflegekräftemangels sogar diskutiert, ob man überhaupt noch zusätzliche Klienten aufnehmen könne. „Wir haben dann gesagt: Wenn Patienten zusätzliche Leistungen möchten, machen wir das auf jeden Fall. Bei neuen Anfragen müssen wir individuell entscheiden, ob das momentan machbar ist oder nicht“, sagte die Geschäftsführerin.

Dass die Dienste der Diakonie immer stärker gefragt sind, lässt sich auch aus den Statistiken ablesen, die sie mit in die Sitzung gebracht hatte. Demnach hat es bei der Zahl der Einsätze in der Behandlungspflege ein sattes Plus gegeben. 2015 wurden 67 000 Leistungen erbracht, ein Jahr später waren es 71 800. Parallel dazu gab es bei den Hausbesuchen einen Anstieg von 21 839 auf 22 665. Um die Mitarbeiter nicht über Gebühr zu belasten, wurde inzwischen der Hausnotruf an die Malteser abgegeben.

„Damit sie nicht auch noch in der Nacht rausmüssen“, erläuterte Ann-Kathrin Benneweg. Beim Essen auf Rädern ist die Zahl der ausgelieferten Mahlzeiten nahezu unverändert. Gleich geblieben ist auch die Bewertung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Wie in den Vorjahren gab es eine glatte Eins.

In dieser Note spiegele sich auch die gute Arbeit wider, erklärte Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern. Mit „tolle Leistung“ würdigte auch Jürgen Waser von den Grünen den Einsatz der Pflegerinnen und Pfleger. Man könne dankbar sein, dass diese Einrichtung existiert, schloss sich Hendrik Lüdke von Puls ganz den Lobeshymnen an. Heike Breitenbücher (CDU) zeigte sich ebenfalls angetan vom Wirken der Diakonie.