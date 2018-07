Marbach „Die Leute wünschen sich einen guten Morgen“

Bei ihrem Besuch haben sie festgestellt, dass eine Stadt von der Größe Tonglings, eine der größten Deutschlands wäre. Auch in den Schulen gibt es andere Dimensionen. Das FSG ist mit rund 2400 Schülern eines der größten Gymnasien Deutschlands. In China sind Schulen mit mehreren tausend Schülern jedoch der Standard.„ Es war für uns sehr beeidruckend“, beschreibt Ute Rößner ihren Aufenthalt und betont, dass sie sich schon auf das nächste Mal freut. Im Anschluss stellt Jan Trost noch ein paar Fragen, auch wie sie das deutsche Frühstück finden. Cao Yue schmeckt vor allem das Brot „mit Schokolade“. Sie freut sich auf noch mehr deutsches Essen. „Für mich ist es sehr wichtig, dass sich junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern treffen“, so Trost. Nach einer Woche in Marbach, in der die Stadt ausgiebig besichtigt wird, brechen die Schüler am Sonntagmorgen zu einer Deutschlandtour auf.