Marbach Die Innenstadt soll mehr Anziehungskraft entwickeln

„Das ist ein schlanker und schneller Prozess“, lobte Jürgen Schmiedel von der SPD. Ihm gefiel zudem die Aussicht, durch das Büro einen Blick von außen zu erhalten. Angetan war der Sozialdemokrat überdies davon, dass Vereine, Räte und Bürger bei all dem mitgenommen werden. „Und am Ende wird Marbach die schönste Literaturstadt im Südwesten sein“, meinte er. Das würde sich gewiss auch Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern wünschen, die im Rahmen der Haushaltsberatungen auf ein Konzept zur Entwicklung der Innenstadt gedrängt hatten. „Wir sind erfreut, dass unser Ansinnen so rasch angegangen wird“, sagte er. Durch die Altstadt müsse ein Ruck gehen. Klar sei aber auch, dass sich die Erkenntnisse nicht in einem Jahr umsetzen ließen. „Die Umsetzung kann nur abschnittsweise passieren“, pflichtete der Bürgermeister Jan Trost bei.

Ulrich Frech stand ebenfalls hinter der Beauftragung des Büros, um eine Bestandsaufnahme und Ideen für die Zukunft zu erhalten. Doch auch ohne die Expertise steht für ihn eines fest: Die Belebung der Innenstadt könne nur durch die Schaffung „von qualifiziertem Parkraum, und dies möglichst in größerem Umfang und innenstadtnah“, gelingen, sagte der CDU-Mann. Er erinnerte an das Beispiel von Besigheim, das sich wegen der ortsnahen Parkmöglichkeiten prächtig entwickelt habe.

Sebastian Engelmann (Grüne) hält das jedoch nicht für entscheidend. „Nach Besigheim fährt man wegen des Flairs und nicht, weil man dort so gut parken kann“, erklärte er. Insofern müsse auch für Marbach angestrebt werden, einen solchen Mehrwert zu schaffen. „Der liegt nicht nur in der Fokussierung auf Einkauf, sondern auch in der Fokussierung aufs Verweilen“, sagte er und bat darum, diesen Faktor bei der Expertise zu berücksichtigen.

Hendrik Lüdke von Puls legt hingegen großen Wert darauf, dass IGS und Stadtmarketingverein eingebunden werden. „Da wurde viel Herzblut investiert“, betonte er. Deshalb dürften beide Marbacher Initiativen nicht bevormundet werden.

Sowohl IGS als auch Stadtmarketingverein sind bekanntermaßen auch Verfechter einen Umgestaltung der Fußgängerzone. Ein Projekt, das die Kommune ebenfalls nicht aus den Augen verloren hat. Im Gegenteil. Das Konzept schafft die Basis für die folgende Sanierung, erläuterte Jan Trost. Die Überlegungen aus der Expertise sollen in die Planungen einfließen.