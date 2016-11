Ein Treffer von Jona Kral (73.) sicherte in der Fußball-Kreisliga A2 Rems-Murr der SVG Kirchberg

den ersten Saisonsieg. Dabei lag die SVG bis zur Pause dank der Tore von Mike Riedel (25.) und Sven Böhm (31.) gegen die Spvgg Unterrot bereits mit 2:0 in Führung. „Dann haben wir aber den Faden verloren, sind komplett geschwommen“, erklärte Coach Björn Kugler. Die Folge: Bis zur 65. Minute kassierte die SVG zwei Treffer, ehe das 3:2 durch Jona Kral den Sieg sicherte. „Das Auf und Ab war katastrophal. Aber wir haben insgesamt weniger Fehler gemacht und uns den Sieg erarbeitet“, resümierte Kugler.

In der Kreisliga A1 Unterland entschied der Zweite TGV Beilstein

das Derby gegen den Zwölften, den SC Ilsfeld II, dank Marcel Krauß Treffer in der 75. Minute mit 1:0 (0:0) für sich. „Islfeld hat mit einer Fünferabwehrkette gespielt, davor ein defensives Vierermittelfeld, dazu sind wir mit unseren Chancen teils fahrlässig umgegangen“, entschuldigte TGV-Trainer Björn Gehl das magere Ergebnis.

Der GSV Pleidelsheim

ist gegen die Spvgg 07 Ludwigsburg II seiner Favoritenrolle in der Kreisliga A1 Enz-Murr nach anfänglichen Schwierigkeiten gerecht geworden und hat mit 5:2 (1:1) gewonnen. Einen schnellen 0:1-Rückstand (7.) drehte Patrick Pace mit einem Weitschuss in den Winkel (35.) zum 1:1-Pausenstand. „Dann hatten wir das Spiel besser im Griff“, so der neue GSV-Chefcoach Frank Weiden. Robin Bender sorgte mit seinen drei Treffern in der zweiten Hälfte für Klarheit (57., 62., 90.), ein Eigentor von 07 tat sein Übriges.

Eine 0:1-Heimniederlage kassierte der FV Oberstenfeld

gegen den SV Pattonville. „Wir haben in der zweiten Hälfte einen Elfmeter nicht verwandelt und insgesamt rund sieben oder acht Chancen nicht gemacht“, ärgerte sich FVO-Trainer Ceyhan Kaplan nach der Partie.

Der SGV Murr

lag beim Vorletzten, dem FC Ingersheim II, bereits zur Halbzeit mit 5:0 in Führung. Dank der vier Tore von Mario Garcia sowie Luca Müller, Niklas Schlimgen, Daniel Lischka, Marcel Weiß, Marc Ulmer und Timo Schmückle, die jeweils einen Treffer beisteuerten, stand am Ende ein 10:2-Kantersieg. „Wir haben auswärts zweistellig gewonnen und haben nun endlich ein positives Torverhältnis, was will man mehr“, freute sich SGV-Trainer Marcus Ziegler über das Schützenfest.

„Nach den vielen unglücklichen Unentschieden, haben wir uns heute endlich einmal mit einem Dreier belohnt“, freute sich Perry Zuidema, der Trainer des VfR Großbottwar

nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen den GSV Erdmannhausen.

Dabei musste der VfR „das wohl schnellste Tor“, das Perry Zuidema je gesehen hatte, hinnehmen und lag Sekunden nach dem Anpfiff bereits mit 0:1 zurück. Luca Heusel verwertete einen Pass in die Mitte von Marcel May. „Das war ein Traumstart für uns“, so sein Gegenüber vom GSV, Florian Eissler, der aber bald mit etlichen Schiedsrichterentscheidungen haderte. „Immer wenn wir im Mittelfeld Tempo gemacht haben, wurden wir durch unnötige Pfiffe gebremst, andere Fouls wurden wiederum nicht gegeben“, erklärte er. Der VfR, der mit den schwierigen Platzverhältnissen kämpfte, glich dann in der 55. Minute durch Felix Marquardt aus, in der 80. Minute erzielte Marquardt den Siegtreffer zum 2:1. „In der ersten Hälfte waren Großchancen auf beiden Seiten Mangelware, dann haben wir das Spiel kontrolliert“, sagte Zuidema, dessen Elf ab der 70. Minute – nach einer gelb-roten Karte für den VfR-Torhüter – nur noch zu zehnt auf dem Feld stand. „Wir hätten das Spiel aus eigener Kraft drehen können, haben das aber nicht geschafft. Jetzt haben wir schon das dritte Mal in Folge mit 1:2 verloren und kommen in schlechtes Fahrwasser“, so Florian Eissler.

Einen 6:0-Kantersieg fuhr der TSV Affalterbach

bei Schlusslicht TKSZ Ludwigsburg ein. „Das war ein Spiel auf ein Tor gegen einen schwachen Gegner“, so TSV-Abteilungsleiter Helmut Bärlin. Es trafen Marco Weitbrecht (1.), zweimal Tim Gassmann (46., 51.), Nermin Skoko (78.), Selver Sejdovic (88.) und Jürgen Stopfer (90.).

Obwohl der TSG Steinheim

gegen den SV Kornwestheim II „phasenweise die bessere Mannschaft“ war, unterlag man mit 1:2 (0:1). Tobias Feuchtners Tor zum 2:1 war nur Ergebnsikosmetik, „weil wir insgesamt nicht zwingend genug waren“, fand TSG-Trainer Rainer Schreiber.

„Eigentlich gar nicht schlecht“ spielte auch Anadolu Marbach

gegen den TV Neckarweihingen, der ebenfalls einen Abstiegsplatz belegt. Trotzdem unterlag die Elf von Coach Cem Caliskan zu Hause mit 1:3 (1:1). Nur Salvatore Strigaro traf.