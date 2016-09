Marbach -

Das „Forum Musik“ vergibt alle zwei Jahre den „Förderpreis für die Kooperation mit der musizierenden Jugend“. Ziel dabei ist es, musikalische Kooperationen vor Ort zu fördern.

In diesem Sinne führte Wolfgang Jauch, als Dirigent des Liederkranzes und Musiklehrer der Gesangsklassen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Marbach, jugendliche und erwachsene Sängerfreunde zum ersten Mal 2013 zusammen und studierte mit ihnen das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach ein. Ergebnis war ein dritter Preis von CoOpera, der im Oktober 2014 in einer feierlichen Veranstaltung im Kronenzentrum Bietigheim-Bissingen überreicht wurde. Ein weiteres gemeinsames Projekt war dann im Jahre 2015 die „Andenmesse“, mit der „Misa Criolla“, eine Auswahl aus der „Misa Andina“ und einer von Ariel Ramirez komponierten Weihnachtsgeschichte, die „Navidad Nuestra“. Es handelte sich um ein Benefizkonzert und die Besonderheit war es, dass peruanische Instrumentalisten , die „Grupo Raices“, den Chor musikalisch begleiteten.

Damit wurde zum zweiten Mal beim CoOpera-Wettbewerb der dritte Platz gewonnen. Aber nicht nur das. Es kommt auch noch ein Sonderpreis hinzu, für die Besonderheit des Konzertes, in welchem der kulturelle, integrative Aspekt und der soziale Charakter des Konzertes belohnt wird. Die Überreichung der Preise wird diesmal in der Stadthalle Ditzingen, am Sonntag, 23. Oktober, um 14.30 Uhr stattfinden.

Der Liederkranz Marbach beginnt am heutigen Donnerstag, 15. September, wieder mit den Proben. Das Treffen findet wie immer im Großen Musiksaal des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums statt. Männerstimmen beginnen um 19.30 Uhr, das Einsingen der Frauenstimmen ist um 20 Uhr. Der Chor hat damit begonnen, mit Mozarts „Requiem“, KV 626 , das nächste Großprojekt, einzuüben.