Marbach Der Kandidat sieht die SPD im Aufwind

Ob Thomas Utz sich beim Listenparteitag der SPD-Kreisdelegierten am 11. März in Schwäbisch Gmünd vorne platzieren kann, erscheint ungewiss, zumal er auf Landesebene noch nicht so bekannt sei. „Ich nehme die Herausforderung trotzdem an – das bin ich den SPD-Mitgliedern, die mich mit 98 Prozent gewählt haben, einfach schuldig“, sagt Utz. Es gehe ihm aber vor allem um ein „klares politisches Angebot“ für die Bürger im Wahlkreis. Gienger gegen Utz – das ist für den Herausforderer auch eine Frage der Generationen. Er wolle die nächsten 40 Jahre des Landes gestalten und sehe sich mit seiner beruflichen Kompetenz als Ansprechpartner für die Unternehmen hier vor Ort. Das unterscheide ihn von Eberhard Gienger, dessen Schwerpunkt eher in der Sportpolitik liege. Mindestens genauso wichtig wie die Wirtschaft seien ihm aber die Frage der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, wie sie vom neuen SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz gestellt werde. „Unsere Partei ist seitdem deutlich im Aufwind.“

Die Chancen mit dem bundespolitisch „unverbrauchten“ Schulz schätzt Utz ungleich höher ein als zuvor. Während Kanzlerin Angela Merkel für ein „Weiter so“ stehe, spreche der neue SPD-Spitzenkandidat die Menschen an, die etwa durch gesetzliche Schlupflöcher im Niedriglohnsektor zu leiden haben. In der Nachbesserung der Hartz-IV-Gesetze habe man zu wenig bewegt, räumt Utz ein. „Die SPD erreicht als Juniorpartner in einer großen Koalition ihre Wählerschaft nicht genug.“ Ein weiteres Bündnis mit der CDU sei ein „No go“.Die Beschäftigung mit Politik ist ihm familiär in die Wiege gelegt worden, erklärt der gebürtige Dresdner und Sohn eines Bauingenieurs im Gespräch. Die Eltern zogen nach der Wende im Jahr 1989 nach Murr, wo er zur Grundschule ging und in der Steinheimer Erich-Kästner-Realschule die Mittlere Reife erlangte. Utz machte 2008 sein Abitur an einem Gymnasium in Stuttgart-Feuerbach, absolvierte dort beim Arbeiter-Samariter-Bund seinen Zivildienst – „das war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung“ – und begann ein Jahr später sein Duales Studium, das er in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank als Betriebswirt abschloss. Es folgte ein Förder- und Ausbildungsprogramm seines Arbeitgebers in Frankfurt am Main.