Marbach Der Apfeltag ist eine runde Sache

Obwohl: War das damals überhaupt ein Apfel im Paradies? Andrea Hahn hat da so ihre Zweifel. „Haben Sie eben was von einem Apfel gehört?“, fragt sie die in der Runde sitzenden Besucher, die der Lesung von Tobias Grauer aus der Bibel gelauscht haben. In der Tat: Da ist nur vom Baum der Erkenntnis die Rede, nicht vom Apfelbaum.

Wer nur die gängigen Supermarktäpfel kennt, dem ist an diesem Nachmittag manches so klar geworden, als hätte er vom Baum der Erkenntnis genascht. Denn es gibt viel mehr als nur die üblichen paar Sorten. Elstar oder Boskop sind vertraute Namen, aber wer kennt schon noch einen Rambur, einen Bohnapfel oder die aromatische Gewürzluike? All diese Sorten, einige davon typische Vertreter der Streuobstwiesen, liegen nicht nur hübsch angerichtet und beschriftet in Körbchen, sondern werden auch von Charis Mutschler zum Probieren in Schnitzen herumgereicht und sorgen für manches kulinarische Geschmackserlebnis.