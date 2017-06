Marbach Das Steuerhaus kracht am Hubtor der Schleuse ein

Der Schreck steckt dem Kapitän immer noch in allen Gliedern. Wenige Wochen vor dem Abschied aus Unternehmen und Beruf hätte er sich einen harmonischeren Übergang gewünscht. Aber den sympathischen Mann, über dessen Alltag in diversen Zeitungsartikeln schon viel Seemannsgarn gesponnen wurde, beeindruckt die Hilfsbereitschaft, die er nach seinem Unfall erfahren hat.

Glück im Unglück hat der Havarierte auch, weil am Hubtor der Marbacher Schleuse kein Schaden entstanden ist. Das berichtet Barbara Grüter, die stellvertretende Leiterin des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stuttgart. Die Behörde erlaubte dem Kapitän, bis zur nächsten Schleuse nach Pleidelsheim weiterzufahren. Die Reparatur sei mit der Zufahrt dort leichter möglich, erklärt Neumann.

Die Freude an der Abschiedsfeier werden sich der Kapitän und der Hubele-Geschäftsführer Helmut Bärlin trotz des Schadens nicht nehmen lassen. Die letzte Fahrt unternimmt Neumann mit einem abgedeckten Provisorium, parallel werde ein neues Steuerhaus errichtet.

Einen Nachfolger gibt es übrigens schon. Ein bisheriger Matrose aus Tschechien übernimmt das Steuer. Nach 47 Jahren auf den Flüssen kann sich Jürgen Neumann vorstellen, „manchmal noch einzuspringen, wenn Not am Mann ist.“ Doch zunächst geht es mit dem Wohnmobil erst mal in die Toskana zum Erholen.