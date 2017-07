Marbach Chinesen finden Stadt „freundlich und hübsch“

Für den Unkundigen hat die fremde Sprache etwas mit dem Schwäbischen gemeinsam: Die scheinbar etwas vernuschelte Aussprache. Die Lehrerin Marion Rath beherrscht die Laute jedenfalls perfekt, die mitunter kehlig klingen und bei denen es oft auch auf das richtige Ein- und Ausatmen ankommt, um den Silben die korrekte Betonung zu verleihen.

Für Bürgermeister Jan Trost haben sich die jungen Leute extra in Schale geworfen. Wie die Lehrer Gan Fangbin und Rao Yan Peng haben die jungen Herren blau-karierte Hemden an, die jungen Damen tragen entsprechende Kleider.

Der Marbacher Bürgermeister interessiert sich für die Eindrücke, die die jungen Chinesen bei ihrem ersten Besuch in Deutschland seit Freitag schon sammeln konnten. „Marbach ist sehr freundlich und hübsch“, sagt Rao Yan Peng. Der Tagesablauf sei viel entspannter als zu Hause, berichtet die 16-Jährige Schülerin Wang Shuyi. „Wir fangen sehr früh an und arbeiten den ganzen Tag über.“

Bezeichnenderweise liegt der Austausch in den Sommerferien, was Léon Yuxiang Wang sehr schätzt. „Bei uns zu Hause ist es gerade sehr heiß.“ In der bekanntermaßen großartigen Freundlichkeit fügt der 16-Jährige noch hinzu: „Wir hoffen, die Freundschaft währt für immer.“ Er sei sehr interessiert an der Geschichte, so der aufgeweckte Schüler, insbesondere die Kirchen würde er gern sehen, da es Vergleichbares in China nicht gebe. Bei der Stadtführung wolle man das berücksichtigen und in die Alexanderkirche schauen, nahm Marion Rath die Anregung gleich auf. Trost interessierte sich auch dafür, ob die Chinesen schon Gelegenheit hatten, schwäbische Spätzle oder Maultaschen zu kosten. „Das ist sehr lecker“, meinte Shuyi dazu. Maultaschen sind ja auch kein schwäbisches Exklusivgericht, auch in China werden die „Jiaozi“ gerne gegessen.

Und noch etwas verbindet die Gäste: Die Größe ihrer Schulen. Während das FSG mit 2352 Schülern das zweitgrößte in Deutschland ist, besuchen allein die Junior High School in Tongling 2400 junge Menschen.