Marbach Bürgerbus dreht bald auch samstags seine Runden

In Steinheim wird der Bürgerbus gerade in die Spur gebracht. Im dritten Quartal soll der Startschuss für das Projekt fallen. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, werden die ehrenamtlichen Fahrer dann dienstags, donnerstags und samstags ihre Runden durch den Ort drehen. Eine Meldung, die Jürgen Waser von den Marbacher Grünen hellhörig gemacht hat. Im Gemeinderat fragte Waser, ob der Bürgerbus künftig auch in der Schillerstadt samstags am Start sein könnte. Derzeit pendelt er mittwochs- und freitagsvormittags von A nach B. „Wir sind dran an dem Thema“, sagte der Bürgermeister Jan Trost. „Ab 1. Mai soll er auch samstags fahren“, ergänzte der Hauptamtsleiter Thomas Storkenmaier.