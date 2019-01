Marbach/Bottwartal Tauwetter bremst Anflug von Winter aus

Eine Warmfront hatte sich am Samstag ins Bottwartal geschoben, berichtet Yannick Garbe, Experte für Meteorologie in unserem Lokalteil. Am Sonntag seien im Bottwartal nur noch Schneereste übrig geblieben, in den Höhenlagen eine kompakte Schneedecke von etwa fünf Zentimetern. „In der neuen Woche geht es nun insgesamt erst einmal nasskalt weiter mit weiteren Regenfällen am Montag und Dienstag“, sagt Garbe. Nur oberhalb von 500 Metern seien auch ein paar Schneeflocken dabei. Die Temperaturen liegen dazu zwischen zwei und vier Grad, in Stocksberg oder Prevorst bei 0 bis 2 Grad. Ab der Wochenmitte werde es von Norden her allerdings wieder kälter. „Die Niederschläge werden auch am Neckar wieder in Schnee übergehen.“ Ob sich die kältere Luft über das kommende Wochenende hinaus halte, sei unsicher.