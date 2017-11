Marbach/Bottwartal Noch Hoffnung auf neue Regierung ohne Neuwahlen

„Ich war ziemlich enttäuscht“, lässt Catherine Kern wissen, Grünen-Kandidatin im Wahlkreis Neckar-Zaber für den Bundestag 2017. Neuwahlen sind für sie die „allerletzte Option“, meint aber auch: „Wir steigen in den Umfragen.“ Trotzdem steht Kern Neuwahlen sehr kritisch gegenüber. Erst einmal hoffe sie, dass FDP oder SPD noch ihre Meinung in Sachen Regierungsbildung ändern. Zudem sagt Kern: „Mein großer Wunsch ist, dass die rechtsradikale Partei, die jetzt im Parlament ist, nicht Profit schlägt aus Neuwahlen.“ Über die Verhandlungen war sie stets informiert durch Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Kern hatte gehofft, die Grünen könnten in einer solchen Regierung „etwas bewegen“. Darauf sah sie Hinweise, wie etwa Verhandlungserfolge zum CO2-Ausstoß oder zur Abschaltung „der schlimmsten Kohlekraftwerke“.

Gudrun Wilhelm, Kirchberger FDP-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd, findet den Abbruch „bedauerlich, aber wohl auch unausweichlich“. An der FDP habe es nicht gelegen, „auch wenn diese jetzt durch ihre Konsequenz den Schwarzen Peter zu haben scheint“, so Gudrun Wilhelm.

- „Mit dem Ende der Jamaika-Sondierungen ist das System Merkel an sein Ende gekommen“, meint Marc Jongen (AfD), der auch gegen die SPD austeilt: Wolle diese so lange wählen lassen, bis ihr das Ergebnis passe? „Das ist ein seltsames Demokratieverständnis“, so Jongen. Um das Wohl des Landes ist es in den Verhandlungen nach Meinung Jongens kaum gegangen. „Ich glaube, dass wir als AfD, die wir an diesen Machenschaften nicht beteiligt waren, hinzugewinnen würden bei Neuwahlen.“

„Etwas sprachlos“ über die gescheiterten Verhandlungen war Walter Kubach (Die Linke). „Das hätte ich nicht gedacht.“ Gleichzeitig hat er es „als gruselig“ empfunden, auf was sich die Parteien im sozialpolitischen Bereich bereits geeinigt hätten. Er glaubt nicht, „dass es ohne Neuwahlen weitergeht“. Eine Minderheitsregierung fände er andererseits gar nicht so schlecht.