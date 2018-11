Marbach/Bottwartal Branche sieht sich im falschen Licht

Spielsüchtige anders schützen will Fabian Gramling, glückspielpolitischer Sprecher der CDU im Landtag. „Eine zentrale Sperrdatei wäre absolut notwendig“, sagt der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. In einer solchen Datei sollten alle gefährdeten Besucher von Spielcasinos erfasst werden. Dies verhindere, dass sie an einem Tag mehrere Casinos aufsuchen könnten. „Und es ermöglicht Betreibern, die Spieldauer zu begrenzen.“ Gramling glaubt nicht, dass eine reine Abstandsregelung etwas bringe, er setze auf eine gesetzlich festgelegte Qualität bei Sozialkonzepten für Spielcasinos. Darüber verhandele er derzeit mit den Grünen als Koalitionspartner. Dass die beiden CDU-Politiker die Spielsucht als Krankheit durchaus ernst nehmen, wird aus einer Bemerkung von Gramlings Kollegen Konrad Epple deutlich: „Wir waren in einer Suchtklinik – dort sagte ein Betroffner, er werde schon süchtig, wenn er nur einen Automaten hört.“

Für solche Bedenken aus Patientensicht ist aber an diesem Vormittag im engen Nebenzimmer des Murrer Spielcasinos kein Platz. Die Wortführer der Branche loben ihre Eigenleistung und sehen Spielsüchtige eher als kranke Minderheit in ihren Etablissements. „Einige Spieler lassen sich auf eine Sperrliste setzen und überlassen uns zur Kontrolle ihre Daten“, berichtet Peter Mettler, der in Teifls Unternehmen das Sozialkonzept betreut. Er ist sich sicher, dass Spieler in der Öffentlichkeit eines Casinos vor Übermaß viel besser geschützt werden können, als wenn sie daheim im Internet Geld verzocken würden. Die Sozialkontrolle sei wichtig, erklärt Dieter Teifl im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wenn jemand drei, vier Bier in einer Stunde getrunken hat und auffällig ist, sagen wir ihm, dass er besser gehen sollte.“

Technisch ist es laut Automatenverband Baden-Württemberg möglich, durch den seit dem 11. November verpflichtenden Automatentyp TR 5.0 den durchschnittlichen Maximalverlust auf 20 Euro pro Stunde zu begrenzen. Das Casino gebe dem Besucher eine Plastikkarte – damit könne er nur an einem Automaten gleichzeitig spielen und erst mal nur 10 Euro einzahlen. Nach 60 Minuten wird das Guthaben ausgezahlt, der Spieler müsse eine fünfminütige Spielpause einlegen. Nach drei Stunden ist an einem Automaten Schluss.

Ein gewisses Verständnis für den Ansatz der Spielcasinobetreiber hat der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch, der auch am Pressegespräch teilnimmt. Er gebe aber zu, „in dieser Frage zwiegespalten zu sein“. Das Casino Sterntaler sei immerhin bisher nicht in puncto Jugendschutz negativ aufgefallen. Möglicherweise gelinge es, die Spieler vor Onlinespiel besser zu schützen.

Nicht sofort als Polizist erkennbar ist Hartmut Herrigel. Der Hauptkommissar in Zivil lässt sich mit einem Kollegen ein nagelneues Gerät erklären. „Jedes Gerät ist ein Computer – und Computer sind manipulierbar“, weiß der Mitarbeiter der Abteilung Gewerbe und Umwelt im Polizeipräsidium Ludwigsburg. Er sei grundsätzlich misstrauisch gegenüber Spielcasinos, „weil hier im Prinzip Geld mit kranken Leuten verdient wird“. Es gebe doch einige schwarze Schafe in der Branche, habe er mit der Zeit festgestellt.