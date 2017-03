Marbach Besuch aus dem frühlingshaften Rom

Marbach - Sie haben Frühlingswetter und 15 Grad Celsius gegen – nunja – nicht so tolle Witterung getauscht: 16 Schüler des Liceo Immanuel Kant in Rom. Sie sind diese Woche bei ihren Austausschülern in Marbach zu Gast. Gestern sind sie von Bürgermeister Jan Trost im Rathaus empfangen worden.