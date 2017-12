Marbach/Benningen Kunstrasen soll in der Sommerpause erneuert werden

2018 soll es aber tatsächlich so weit sein. Man habe mit dem Gemeinderat zusammen auch schon verschiedene Plätze angeschaut, um sich ein Bild zu machen, erläutert Gerhard Heim. Ausfahrten hätten das Gremium unter anderem nach Rutesheim und Zuffenhausen geführt. Zugleich stimme man sich auch mit den Vereinen ab. Zum Beispiel in Sachen Belag. „Da gibt es verschiedene Möglichkeiten“, stellt der Erste Beigeordnete fest. Bis Januar solle entschieden werden, welche Variante favorisiert wird. Gleich in der ersten Sitzungsrunde im neuen Jahr wolle man auch den Baubeschluss fassen, kündigt Gerhard Heim an.