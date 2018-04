Marbach Beim Hallenbad-Dino bewegt sich etwas

Noch ist aber unklar, ob Marbach und Benningen überhaupt den Zuschlag für die Ausrichtung der Gartenschau bekommen. Derzeit werde eine Machbarkeitsstudie erstellt, sagt Jan Trost. Auf der Basis der Expertise werde entschieden, ob man seinen Hut in den Ring werfen soll oder nicht. Speziell für Marbach ist das keineswegs sicher. „Bei uns gibt es noch Fragezeichen“, stellt der Rathauschef fest. Das betreffe insbesondere die Themen Parkierung und Verkehr. Sollten die Gemeinderäte in der Schillerstadt und in Benningen am Ende grünes Licht für eine Bewerbung geben, werde 2020 darüber befunden, ob man auch zum Zuge kommt. „Wenn wir den Zuschlag für 2033 bekämen, müsste das Hallenbad spätestens 2030 von dem jetzigen Standort wegkommen“, erklärt Jan Trost. Das liegt daran, dass das Areal für die Gartenschau benötigt wird. Da für die Schulen ein nahtloser Übergang garantiert sein soll, müsste man folglich auch spätestens 2030 seine Bahnen im Becken am Lauerbäumle ziehen können. In die Planungen würde man schon bis 2022 einsteigen.

Auch wenn der Fokus mehr auf das Hallenbad gerichtet ist, bedeutet das im Umkehrschluss nicht, dass die Stadt die aus den 70er-Jahren stammende Stadionhalle aus den Augen verloren hätte. „Die Halle muss voll funktionsfähig sein“, betont Jan Trost. Folglich werde man all jene Probleme beheben, die den Betrieb beeinträchtigen. Eine Verlagerung der Sportstätte ins Lauerbäumle, die auch mal zur Diskussion stand, ist aktuell kein Thema mehr. „Wir haben das untersuchen lassen. Eine Generalsanierung würde sich lohnen und wäre wirtschaftlicher als ein Neubau“, sagt Jan Trost. „Bei einem Neubau wäre wohl mit Kosten von sieben Millionen Euro aufwärts zu rechnen“, fügt er hinzu. Weniger müsste die Stadt hingegen für die Generalüberholung investieren.