Marbach/Basketball TV Marbach möchte seine Heimbilanz aufpolieren

Unterschätzen will er die Tübinger nun am Sonntag mit seinem Team auf keinen Fall. Wirklich viel weiß er von der Mannschaft aber nicht. „Naja, eigentlich gar nichts“, meint er schmunzelnd. Aber: Mit den zweiten Mannschaften ist es ja eh fast immer das Gleiche. „Da weiß man nie, wer aufläuft und wie stark das Team dann letztlich wirklich ist. Das war in Ulm vergangene Woche ähnlich. Da haben wir es gegen die BBL-Spieler aber gut gemacht“, sagt Heyden und schöpft daraus Hoffnung. Ebenso wie aus der Tatsache, dass seine Jungs gewillt sind, ihre Heimstatistik aufzupäppeln. „Bislang sind wir auswärts besser als zu Hause. Das wollen wir jetzt ändern“, gibt der Coach des Tabellensechsten vor. Damit das Unterfangen gelingen kann, dürfen aber möglichst nicht noch mehr Spieler ausfallen, als es im Moment eh schon der Fall ist. Mit Markus Freitag, Nils Heyden, Garvin Zimmermann und Igor Golovnin fehlen morgen nämlich vier Akteure sicher. Markus Freitag laboriert nach wie vor an einer Knöchelverletzung, Nils Heyden hat Grippe und Zimmermann und Golovnin sind privat verhindert. „Das war schon lange geplant“, sagt Uli Heyden.

Unter der Woche fehlten ihm noch weitere Spieler angeschlagen, am Dienstag waren gerade einmal sieben Akteure im Training. „Am Sonntag werden wir aber genügend Spieler auf dem Feld haben“, ist er sich sicher. Und die werden alles geben, um die Heimbilanz aufzupolieren und um positiv aus der Hinrunde zu gehen.