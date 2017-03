Marbach/Basketball TV Marbach ist Außenseiter in Böblingen

Als klarer Außenseiter geht Basketball-Oberligist TV Marbach heute Abend um 20.15 Uhr in die Begegnung bei der SV Böblingen. Trotzdem will das Team von Trainer Uli Heyden eine engagierte Leistung abliefern und für eine Überraschung sorgen. Ausgeschlossen ist das keineswegs, denn der Tabellendritte aus Böblingen ist bei der BG Remseck 2 in diesem Jahr schon einmal über einen Außenseiter gestolpert.

Aus dem Rennen um den Aufstieg scheint sich der Marbacher Gegner fünf Spieltage vor Schluss fast schon verabschiedet zu haben. Während nämlich das Spitzenduo aus Zuffenhausen und Söflingen erst jeweils eine Niederlage kassiert hat, verlor die SV Böblingen bereits viermal. Dennoch ist kaum zu erwarten, dass der Tabellendritte nur noch mit angezogener Handbremse spielen wird. Vielmehr wird der Marbacher Gegner versuchen, sich an den letzten Strohhalm zu klammern und darauf zu hoffen, dass von den beiden Top-Teams noch jemand patzt. Der TV Marbach steht nach seiner schwächsten Saisonleistung gegen den TV Nellingen vor zwei Wochen nun auf Platz neun. Die Schillerstädter werden allein schon deshalb engagiert auftreten, um sich für den schwachen Auftritt vom letzten Spieltag zu rehabilitieren. Wichtig wird sein, die Böblinger Offensivbemühungen konsequent zu unterbinden. Mit 1558 Punkten hat die SVB nämlich 350 Punkte mehr erzielt als das Heyden-Team. Mit Jerome Hunter, Arber Shabani und Herdie Brandon Lawrence haben die Gastgeber gleich drei der zehn besten Werfer der Liga in ihren Reihen. „Böblingen ist ein sehr launisches Team. Ich bin sicher, dass sie weiter richtig Gas geben werden. Unser Hauptaugenmerk liegt daher auf der Defensive“, so Simon Albert. Der Kapitän des TVM leitete unter der Woche das Training der Marbacher, da Coach Uli Heyden beruflich im Ausland weilte. Beim Spiel wird Heyden aber an der Seitenlinie stehen. „Es wird sicher sehr schwer, gegen Böblingen zu verteidigen, weil sie eine sehr starke Mannschaft haben. Wir werden aber vollen Einsatz gehen“, verspricht Simon Albert. „Wir haben außerdem gute Chancen, selbst hoch zu punkten“, weiß der Marbacher Mannschaftskapitän. Denn in der Defensive waren die Marbacher bislang sicherer als der Gegner. Beim 89:112 im Hinspiel hat der TVM ordentlich gepunktet. Wenn es zudem in der Defensive besser läuft als in der Hinrunde, ist alles möglich. Allerdings stehen Markus Freitag und Tim Vico verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Trotz dieser Ausfälle wird der TV Marbach aber mit genügend Spielern antreten können, die eine engagierte Leistung zeigen wollen.