Marbach/Basketball Pokal-Aus nach einem gutem Trainingsspiel

Während der TV 89 Zuffenhausen den Einzug ins Final-Four-Turnier feierte, blickte man beim TV Marbach schon auf die entscheidenden Spiele in der Oberliga. „Zuffenhausen ist nicht umsonst Erster in der Liga. Die Mannschaft ist für uns kein Maßstab“, betonte Uli Heyden. „Im ersten Viertel haben wir dennoch zu viele freie Würfe zugelassen. In der Defense hat es dann erst im weiteren Verlauf besser geklappt“, so der Marbacher Trainer. Am kommenden Sonntag erwartet der TVM nun BB Ulm II in der Stadionhalle, eine Woche später endet die Saison mit dem Auswärtsspiel beim SV Tübingen. „Wenn wir nicht so viele Verletzte hätten, stünden wir vermutlich deutlich besser da. Wir müssen aber aufhören, mit uns zu hadern, wenn etwas nicht läuft“, so Heyden. Manche Niederlage mussten die Marbacher nämlich nicht wegen mangelndem spielerischen Können hinnehmen, sondern weil sie sich selbst zu viel Druck machten. Daher will man möglichst befreit in die letzten Begegnungen gehen.