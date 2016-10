Nichts zu holen gab es für die Oberliga-Basketballer des TV Marbach bei Spitzenreiter TSG Söflingen. Zwar standen die Marbacher in der Abwehr zumeist recht gut, waren aber unter dem gegnerischen Korb nur wenig erfolgreich. Nach einem relativ ausgeglichenen ersten Viertel, das die Söflinger mit 19:14 für sich entschieden, verloren die Marbacher Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Abschnitts etwas den Faden. Dies nutzten die Gastgeber aus, um bis zum Ende des dritten Viertels auf 61:37 davon zu ziehen. Erst im Schlussdurchgang knüpfte der TVM wieder an die gute Leistung des Spielbeginns an. So gestaltete man die letzten zehn Minuten wieder recht ausgeglichen. An der deutlichen 51:77-Niederlage änderte dies jedoch nichts mehr. Ganze zwei Dreier erzielten die Marbacher, beide Male war Garvin Zimmermann erfolgreich.

Mehr noch als die Niederlage beim Spitzenreiter schmerzte der Ausfall von Christoph Essig, der bereits im ersten Viertel umknickte und fortan nicht mehr zur Verfügung stand. Ob er bis zum Wochenende wieder fit sein wird, ist fraglich. „Es war einfach nicht mehr drin. Söflingen hat wirklich eine sehr starke Mannschaft, da hätten wir schon 120 Prozent geben müssen, und das hat am Sonntag nicht geklappt“, meinte TVM-Coach Uli Heyden. „Der Sieg für Söflingen geht in Ordnung. Wir müssen jetzt daran arbeiten, nicht mehr so viele leichte Chancen zu vergeben. Die Jungs wissen aber, woran es gelegen hat. Sie haben die Köpfe auch nicht hängen lassen, was sehr wichtig ist“, so Heyden weiter. Am kommenden Sonntag erwartet der TVM den ebenfalls noch ungeschlagenen TV 89 Zuffenhausen.

TV Marbach:

Albert (4), Essig (1), Feiler (2), Freitag (5), Golovnin (2), H. Heyden (5), N. Heyden (14), Ludwig (4), Nill (2), Rupp, Vico (2), Zimmermann (10).