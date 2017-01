Marbach/Basketball Ersatzgeschwächt in die Rückrunde

it dem Heimspiel gegen den TV Derendingen startet Basketball-Oberligist TV Marbach am Sonntag um 17 Uhr in die Rückrunde. Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit fünf Siegen und sechs Niederlagen belegen die Schillerstädter aktuell Platz sieben. Gegen den TV Derendingen sind die Marbacher sehr motiviert, haben sie sich in der Vergangenheit doch oftmals spannende Duelle mit der Mannschaft aus dem Tübinger Stadtteil geliefert. In den letzten Aufeinandertreffen hatten dabei aber zumeist die Derendinger das bessere Ende für sich. So musste sich das Team von Uli Heyden im Hinspiel mit 55:66 geschlagen geben. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, verspricht der Marbacher Trainer. „Einfach wird das aber nicht, weil Derendingen eingespielt ist und zuletzt einen Lauf hatte. Es wird stark von der Tagesform abhängen, wer dieses Spiel gewinnt“, meint Heyden.

Ein Sieg gegen den Oberliga-Vierten wäre enorm wichtig für das Selbstvertrauen der Marbacher, die in der laufenden Runde erst einen einzigen Heimsieg feiern konnten. Einfach wird es aber nicht, da mit Markus Freitag und Nils Heyden zwei wichtige Stützen des Teams verletzt ausfallen. Wann sie ins Team zurückkehren werden, ist noch nicht klar. Lukas Oesterle wird ebenfalls am Sonntag nicht auf dem Feld stehen, da er sich gerade in der Prüfungsphase seines Studiums befindet. „Wir hatten außerdem nur ein sehr ausgedünntes Training während der Weihnachtsferien. Die Stadionhalle stand uns zwar zur Verfügung, war aber nicht geheizt. Da ohnehin einige Spieler mit Erkältungen zu kämpfen hatten, haben wir erst wieder in dieser Woche trainiert“, berichtet Uli Heyden. Eine vollzählige Mannschaft werden die Marbacher aber in jedem Fall zusammenbringen, da die zuletzt erkälteten Akteure mittlerweile wieder gesund sind.

Berücksichtigt man die personelle Situation und die bislang magere Heimbilanz des TVM, liegt die Favoritenrolle klar beim TV Derendingen. Für die Marbacher könnte dies sogar ein Vorteil sein, haben sie in früheren Jahren als Außenseiter für manche Überraschung gesorgt. Wichtig wird sein, dass die Defensive sicher steht. Die Derendinger sind offensiv nämlich deutlich besser als der TVM. 925 Punkte hat der Oberliga-Vierte bislang erzielt, Marbach erst 757. Ansonsten sind beide Teams vergleichbar. Das Heyden-Team hat sogar einige Punkte weniger kassiert als Derendingen. Auch bei Distanzwürfen waren die Schillerstädter mit 69 Treffern erfolgreicher als der Gegner, der erst 56 Dreier erzielt hat. Und bei den Freiwürfen war Derendingen bislang nur unwesentlich erfolgreicher als die Marbacher. Mit einer konzentrierten und über 40 Minuten konstanten Leistung hat der TVM also durchaus eine realistische Chance auf seinen zweiten Heimsieg. Gelingt es den Spielern um Simon Albert, die Derendinger Topscorer Hans Georg Kienzle und Timo Rojas unter Kontrolle zu halten und die eigenen Chancen effektiv zu nutzen, ist alles möglich.