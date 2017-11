Marbach Auch in der Kernstadt gibt es ein Nein

Bürgermeister Jan Trost hatte eingangs erläutert, dass das Gremium zwei Optionen hat: Entweder man schließt sich der Meinung des Ortschaftsrates an, oder man wartet die formale Abstimmung am 4. Dezember noch ab, um dann in der Weihnachtssitzung am 21. Dezember noch einmal über das Thema zu diskutieren und dann zu entscheiden. Doch die Signale aller Fraktionen waren so eindeutig, dass SPD-Fraktionschef Ernst Morlock nach gut einer halben Stunde Diskussion den Vorschlag machte, nicht zu warten, sondern ein deutliches Signal an die Region zu schicken und schon am Donnerstag Nein zu den Plänen des Steinbruch-Betreibers zu sagen. „Die Außenwirkung wäre viel deutlicher“, so Morlock.

Und so gab es am Ende ein klare Ablehnung der Erweiterungspläne. Lediglich Jürgen Schmiedel (SPD) enthielt sich der Stimme.