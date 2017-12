Marbach Arbeiten am Museum können starten

Der Spatenstich wäre aber auch dann nicht früher erfolgt, wenn die Genehmigung der Stadt früher auf dem Tisch gelegen hätte. „Wir haben das Tobias-Mayer-Museum im Blick“, stellt Manfred Knappe fest. Dieses werde ja gerade erweitert. Insofern habe man den Anwohnern momentan nicht noch eine zweite große Baustelle zumuten wollen. Werde nämlich der Kran aufgestellt, sei die Zufahrt zur Torgasse eingeschränkt.

Um den Umbau zu finanzieren, braucht der Freundeskreis zwischen 140 000 und 150 000 Euro, schätzt Manfred Knappe. Inbegriffen seien bei diesem Betrag auch sicherheitsrelevante Einrichtungen, wie die Einbruch- und Brandmeldeeinrichtung, die spezielle Beleuchtung sowie eine Klimatisierung und Ausgaben im Bereich Multimedia.

Kein Geld muss der Trägerverein für die Bilder von Fritz Genkinger ausgeben, der viele Jahre in Rielingshausen gelebt hat und sich unter anderem durch seine Werke mit Sport-Motiven einen Namen gemacht hat. Die Exponate würden als Leihgabe zur Verfügung gestellt, sagt Manfred Knappe. Außerdem habe man Signale erhalten, dass das Kunsthaus im Testament des im August verstorbenen Fritz Genkinger berücksichtigt sei. Schon fix ist der Zuschuss der Stiftung Kultur, Bildung und Kunst der Kreissparkasse Ludwigsburg, die das ambitionierte Projekt mit 5000 Euro unterstützt. Wer aus den Reihen der Bürgerschaft etwas spenden wolle, sei dazu ebenfalls eingeladen, erklärt Manfred Knappe, dem aufgefallen ist, dass das Vorhaben in Marbach noch gar nicht so präsent ist. Er hofft aber natürlich, dass sich das in den nächsten Wochen ändert. Wobei auch schon das Plakat, das das künftige Museum schmückt, die Popularität etwas angekurbelt habe. „Seit das Plakat hängt, steigen die Klickzahlen auf unserer Homepage und der Wikipedia-Seite zu Fritz Genkinger“, hat Manfred Knappe beobachtet. Wenn das Haus erst einmal eröffnet ist, werden sie sicher weiter nach oben schnellen.