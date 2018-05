Ludwigsburg-Hoheneck/Turnen „Über das Saisonziel sprechen wir dann am Sonntag“

Die jüngere Tochter ist dagegen nach wie vor dabei und nach einigen gesundheitlichen Problemen wieder weitgehend fit. „Mona hatte im Januar wegen einer Sprunggelenkverletzung gar nicht trainieren können. Aber jetzt sind eigentlich alle wieder gesund“, sagt Uta Ziegler. „Und ein bisschen muss man im Turnen eben auch mal auf die Zähne beißen.“

Als dritte Vierkämpferin soll dieses Jahr Maren Kauderer für viele Punkte sorgen. „Sie hat am Boden jetzt einen Doppelsalto im Programm, daher turnt sie nun vier statt bisher drei Geräte“, erklärt Uta Ziegler. Maren Kauderers Zwillingsschwester Lara, die im Vorjahr verletzungsbedingt kaum zum Einsatz kam, wird jetzt wieder an Barren, Sprung und Balken turnen.

Bleiben noch drei Turnerinnen, die jeweils ein Gerät absolvieren. Das ist neben Saskia Knoll (Balken) und Valentina Herbst (Boden) auch die junge Amy Fischer. „Sie weiß erst seit Montag, dass sie am Samstag am Barren turnen wird“, sagt Uta Ziegler, die in der 14-Jährigen „eine zukünftige Vierkämpferin“ sieht.

Die Trainerin, die sich die Betreuung der Mannschaft nach wie vor mit Sebastian Braden teilt, welcher am Samstag aber nicht dabei sein kann, sieht ihre Schützlinge insgesamt gut vorbereitet. „Allerdings kann ich die Konkurrenten so gut wie gar nicht einschätzen, da wir von der Süd- in die Mitte-Staffel der Regionalliga gewechselt sind.“ Eine Prognose gibt es daher nicht. „Über das Saisonziel sprechen wir dann am Sonntag, wenn der erste Wettkampf vorbei ist.“ Wobei Uta Ziegler es dann doch nicht ganz so vage belassen möchte: „Wir wollen natürlich den Klassenerhalt schaffen und weiter in der Regionalliga bleiben. Und wir möchten einen schönen Wettkampf turnen. Welche Platzierung dann am Ende dabei herauskommt, werden wir ja sehen.“