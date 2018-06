Ludwigsburg Einblick in die Fuggerei und die Puppenkiste

In Augsburg startete das Programm mit einer großartigen Führung im Museum der Puppenkiste. Viele der Senioren fühlten sich in jüngere Jahre zurückversetzt. Wer kennt nicht die beliebten „Stars an Fäden“, die bereits in den 1950er-Jahren im Fernsehen eine Rolle spielten? Zum Repertoire des Marionettentheaters gehören seit Jahrzehnten Märchen, Kindertheaterstücke, aber auch ernste und komische Stoffe für Erwachsene. Die handgeschnitzten und liebevoll eingekleideten Figuren haben eine riesige Fangemeinde. Bis heute ist die Puppenkiste ein Familienbetrieb. Das Museum gehört zu den erfolgreichsten seiner Art in Europa. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man die Puppenkiste samt der Figuren als deutsches Kulturgut bezeichnet.