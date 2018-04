Kreuzbund Steinheim Auch die Bezugspersonen eines Suchtkranken müssen kämpfen

Zu diesen gehörte etwa: Was führt dazu, dass ich mich noch immer nicht so verhalte, wie ich es gerne möchte? Gibt es bei mir noch offene Wunden durch die „nasse Trinkphase“? Was kann ich tun, um die Kommunikation innerhalb der Familie mehr nach meinen eigenen Bedürfnissen zu gestalten? Finden meine Verletzungen und Veränderungswünsche im Umgang mit dem Suchtkranken genug Raum?Von 9 bis 15 Uhr haben sich die Teilnehmerinnen diesen Themen gestellt und waren am Ende dann mit ihren Ergebnissen auch sehr zufrieden. Vom Leiter des Workshops, dem Diplom-Psychologen, Coach und Psychologischen Psychotherapeuten René Oehler, wurden die Frauen – wie auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder – kompetent und vertrauensvoll durch den Tag geführt.