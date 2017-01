Kreisverband Kleintierzüchter Nur vereinzelt klopft ein Rammler

Kirchberg

Kirchberg

Sehr leise war es in der Kirchberger Gemeindehalle am 8. Januar bei der vierten Kreisschau der Kleintierzuchtvereine Rems-Murr. Auf Grund der Geflügelpest (bekannt auch unter dem Namen Vogelgrippe) durften leider keine Gänse, Enten, Hühner und Tauben bei dem diesjährigen Höhepunkt der Kleintierzüchter im Rems-Murr-Kreis ausgestellt werden. So fehlte das Krähen, Gackern, Schnattern, Quaken und Gurren und nur vereinzelt klopfte ein Rammler (männliches Kaninchen) mit den Hinterläufen.