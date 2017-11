Kreis Ludwigsburg 130 Wanderfreunde genießen die Gegend

Kreis Ludwigsburg - Freiberg-Beihingen

Also besseres Wetter hätten wir uns nicht wünschen können. So macht das Wandern noch mal so viel Spaß“, Christel Krumm, Gauobfrau des Stromberggaus vom Schwäbischen Albverein, konnte mit der Veranstaltung voll zufrieden sein. 130 Wanderbegeisterte waren im Rahmen des Gauwandertages nach Freiberg-Beihingen gekommen.