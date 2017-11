Kommentar Größe gezeigt

Mit entsprechender Spannung wurde denn auch die Sitzung des Ortschaftsrates am Montagabend erwartet. Der Sprecher der Bürgerinitiative, Stefan Heß, hatte die Teilnehmer der Menschenkette am Sonntag extra noch einmal aufgefordert, am Tag darauf Präsenz zu zeigen. Wegen der erwarteten hohen Zuhörerzahl wurde die Sitzung vom Rathaus nicht nur in das Feuerwehrgerätehaus, sondern gleich in die Gemeindehalle verlegt. Die war schon beim Infoabend am 23. Oktober aus allen Nähten geplatzt und auch am Montagabend nahmen immerhin rund 150 Bürger Platz. Und das, obwohl die Sitzung in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes nicht aufgeführt gewesen ist.

Das mag dem ein oder anderen Rielingshäuser aufgefallen sein. Die Konsequenzen – dass im Grunde keine Sitzung stattfinden kann – waren aber vermutlich kaum einem klar. Außer Eberhard Ruoff. Und der meisterte die Situation souverän. Er nahm die Verantwortung für das Versäumnis, ohne den Versuch Mitleid zu erhaschen, auf seine Kappe und entschuldigte sich bei den Bürgern. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Dass es ihm aufrichtig leidtat, war nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören und zu spüren. Fehler passieren. Überall. Im Umgang mit Fehlern zeigt sich Größe.