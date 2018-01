Kolumne Blickwinkel Heimat

Aber was ist Familie eigentlich? Wie definieren wir Familie? Schon die Rundfrage in der Redaktionskonferenz bringt unterschiedliche Antworten auf den Tisch. Für den einen sind nur die eigenen Kinder und die Ehefrau Familie, der andere fasst die ganze Verwandtschaft darunter und ich persönlich gehe noch einen Schritt weiter und zähle auch die engsten Freunden zur Familie. Für mich ist Familie da, wo ich ich sein kann. Wo ich aufgefangen werde. Wo mein Herz eine Heimat hat. Und diese Heimat ist für mich nicht an Blutsverwandtschaft gebunden.