Kleinbottwar/Handball Trotz üblem Foul den entscheidenden Treffer erzielt

Steinheim-Kleinbottwar - Es waren nur noch Sekunden zu spielen in der Partie der Bezirksliga-Handballerinnen der HG Steinheim-Kleinbottwar gegen die SG BBM Bietigheim IV. Beim Stand von 24:24 eroberten die Gastgeberinnen in der Abwehr den Ball, Larissa Ziegler lief den Konter. „Und quasi in dem Moment, in dem sie wirft, wird sie von einer Gegenspielerin abgeräumt“, beschreibt HG-Coach Klaus Bender die Szene. Ziegler landete unsanft auf dem Boden und blieb noch längere Zeit liegen. Ihr Wurf aber landete im Tor, ihr Team hatte gewonnen. Die Gegnerin, die sie „abgeräumt“ hatte, sah die zu dieser Saison neu eingeführte Blaue Karte. Das bedeutet Disqualifikation mit Bericht und zieht eine Sperre nach sich. Das Gleiche gilt übrigens für eine ihrer Kolleginnen. „Die hat wohl den Schiedsrichter nach dieser Szene noch beleidigt“, sagt Bender.