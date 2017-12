Kleinbottwar/Handball Diesmal ist die Winterpause auch wirklich eine Pause

Auch persönlich lief es für Patrick, der als Linksaußen in gewissem Maße immer auch darauf angewiesen ist, von seinen Mitspielern entsprechend in Szene gesetzt zu werden, in dieser Spielzeit bislang rund. Mit 61 Toren aus 19 Spielen ist er mit seiner Quote zufrieden. In der TBV-internen Torschützenliste teilt er sich damit den zweiten Platz mit Kreisläufer Christoph Theuerkauf, hinter Rechtsaußen Tim Hornke, der mit 91 Toren die Liste anführt. „Über bestimmte Situationen ärgert man sich natürlich im Nachhinein trotzdem immer“, sagt Patrick, der selbstkritisch anfügt: „Ich werde also weiter an meiner Konstanz arbeiten und natürlich versuchen, meine Fehlwürfe zu minimieren, um die Quote noch zu verbessern. Außerdem denke ich, dass mein Deckungsspiel insgesamt noch besser werden könnte.“

Bevor den Handballprofi der Trainingsalltag wieder einholt, kann er bis zum 10. Januar aber durchschnaufen. Heute geht es für ihn erst einmal zurück zu Freundin Hannah nach Lemgo, das er mittlerweile fast liebevoll „meine zweite Heimat“ nennt. Zusammen mit der Familie wird dort auch Silvester gefeiert – und gleichzeitig Papa Jürgens Geburtstag. „Vielleicht geht es danach noch zwei oder drei Tage zum Skifahren – ganz spontan, mal sehen.“