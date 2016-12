Die Sonne wollte nicht so recht durch die dichte Wolkendecke dringen, aber gut warm „eingepackt“ hat die frische Luft und die Abwechslung dennoch allen gut getan. Ob in Anliegerstraßen, oder in der Ortsmitte mit dem großen Tannenbaum, ob beim Aufenthalt vor dem Café Glock, oder in der weihnachtlich geschmückten Januariuskirche, überall gab es viel zu sehen.

Glücklicherweise traf ein Teil der Gruppe auch auf Altbürgermeister Siegfried Menner und konnte von ihm gerade noch rechtzeitig darauf hingewiesen werden, dass in der Ortsmitte Tempo 30 nicht überschritten werden darf, sonst hätten sich die Rollstuhlschieber „bestimmt“ noch alle einen Strafzettel eingehandelt