Kirchberg Hasenpest kann auch Menschen infizieren

In der vergangenen Woche wurde bei Kirchberg ein Hase entdeckt, der an der Hasenpest verendet ist. Im Kreis Ludwigsburg und im angrenzenden Rems-Murr-Kreis trete die durch ein Bakterium ausgelöste Krankheit bei Feldhasen seit 2008 regelmäßig auf, hat das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Fellbach festgestellt. Eine Ausnahme sei lediglich das Jahr 2011 gewesen. Generell häuften sich in ganz Baden-Württemberg seit 2016 die Fälle. Im gleichen Zeitraum seien auch ungewöhnlich viele Infektionen von Menschen aufgetreten. Seit 2010 hätten sich landesweit insgesamt 48 Personen angesteckt.