Kirchberg Das Jahr 2018 in Kirchberg

Auch neue Baugebiete sind ein bestimmendes Thema. Erstmals wird für die Erweiterung des Baugebiets Berg ein Punktesystem entwickelt, um zu entscheiden, wer einen Bauplatz kaufen darf. Den Zuschlag erhalten die 15 Interessenten mit der höchsten Punktzahl. Am geplanten Baugebiet Rappenberg IV, für das ebenfalls entscheidende Weichen gestellt werden, dürfte das nicht nötig sein. Mit einer Größe von vier Hektar bietet es Platz für 60 Bauplätze. Abschied nehmen heißt es Ende Juni von der Haupt- und Werkrealschule in Kirchberg. Leer bleiben werden die Räume aber auch in Zukunft nicht. Hier werden künftig in mehreren Gruppen Kinder betreut, die noch nicht schulpflichtig sind.