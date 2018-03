Kirchberg Baustoffwerk neben Steinbruch geplant

Dass dieses Thema die Menschen in Kirchberg, vor allem aus dem Teilort Zwingelhausen, bewegt, ist allein daran erkennbar, dass rund 35 Bürger an der Gemeinderatssitzung am Donnerstag teilnahmen. Gleich als Einstieg in das Thema sagte Bürgermeister Frank Hornek: „Die gesamte Thematik wird heute öffentlich, Verwaltung und Gemeinderat beschäftigen sich jedoch schon länger damit.“ Es werde am 22. März eine Informationsveranstaltung zu dem Komplex stattfinden, an dem auch Vertreter der Firmen Lukas Gläser und Baumit teilnehmen, um das Vorhaben vorzustellen. „Wir werden Ihnen Rede und Antwort stehen“, versprach Hornek.