Kirchberg - Aus bislang unbekannten Gründen ist in der Nacht zum Sonntag ein 45 Jahre alter alkoholisierter Mann mit einem Besitzer einer Kneipe in der Bahnhofstraße in Streit geraten. Hierbei bedrohte der 45-Jährige den Gastwirt und konnte erst durch einen Gast beruhigt werden. Im weiteren Verlauf soll er vor der Gaststätte mit einer Langwaffe hantiert haben, ehe er mit seinem Fahrzeug flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der 45-Jährige in der Ortsmitte mit seinem Fahrzeug gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Ferner wurde an seiner Wohnanschrift eine Schreckschusspistole beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.