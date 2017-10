Hoheneck/Turnen Traum vom Finale dahoam ist geplatzt

Am Boden ging es weiter mit der Pechsträhne. Sophia Holoch stürzte am Ende der ersten Bahn und ging mit 9,15 Punkten von der Fläche, was am Ende das Streichresultat bedeutete. Die Marbacherin Carolin Renz und Valentina Herbst bekamen zwar jeweils Abzüge dafür, dass sie einen Schritt aus der Fläche heraus setzten, hatten ansonsten jedoch gute Übungen. Mona Ziegler musste dann jedoch bei der Landung nach dem Doppelsalto mit beiden Händen auf den Boden greifen, was als Sturz gewertet wurde. Die für sie ungewöhnlich niedrige Wertung von 9,85 Punkten sollte am Ende richtig wehtun. Da halfen auch die starken 10,85 Punkte von Joana Lamatsch nicht mehr viel.

Und auch am Sprung war Mona Ziegler schließlich der Pechvogel des Tages. Nachdem Maren Kauderer und Carolin Renz gute Versuche abgeliefert hatten, stürzte Ziegler bei der Landung. „Der Sprung an sich war eigentlich sehr gut. Aber sie hatte einen Tick zu viel Rücklage und konnte das dann nicht mehr auffangen“, erklärte Mutter und Trainerin Uta Ziegler. Zwar hatten Joana Lamatsch und Carolin Renz am Ende mit je 12,30 Punkten die zweitbesten Sprünge des gesamten Wettkampftages abgeliefert. Doch auch hier waren der KSV letztlich wichtige Zähler verloren gegangen. Denn in der Gesamtwertung fehlten den Hoheneckerinnen an diesem Tag nur 0,7 Punkte auf Platz drei und 1,3 Punkte auf Platz zwei.

„Es war insgesamt ein durchwachsener Wettkampf. Das ist umso bedauerlicher, da es am Ende ja dennoch so knapp war“, befand Uta Ziegler. Die im Vergleich zu den Vorjahren etwas schwächeren Leistungen seien nicht zuletzt dadurch bedingt, dass Mona Ziegler derzeit viel arbeite und das Training darunter leide und dass Joana Lamatsch mit einer Knieverletzung zu kämpfen habe. Letztere legte am Samstag übrigens dennoch den zweitbesten Vierkampf aller Turnerinnen hin. Positiv hob Uta Ziegler hervor, dass die Kugelberghalle beim Heimwettkampf einmal mehr randvoll und die Stimmung richtig gut war. „Und es waren auch ein paar Leute da, die habe ich noch nie in der Halle gesehen“, stellte sie erfreut fest.